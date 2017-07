Politie Enschede toont filmpje van 'bad trip'

Altijd al willen binnenkijken bij Wil­lem-Alexan­der? Grijp nu je kans

19:03 Binnenkijken in het paleis van de koning, het staat ongetwijfeld hoog op de lijst van veel Nederlanders. Voor hen kan deze zomer mogelijk niet lang genoeg duren, want in de zomermaanden opent het paleis Noordeinde in Den Haag zijn deuren voor belangstellenden. Deze bezoekers namen dit weekend al een kijkje.