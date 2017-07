Politie haalt 'illegale marktplaats' met één druk op de knop offline

De politie heeft in samenwerking met meerdere nationale- en internationale veiligheidsdiensten de prominente illegale marktplaats Hansa Market gekraakt. De diensten hebben de website eerst 27 dagen lang in de gaten gehouden en gegevens van gebruikers geregistreerd alvorens de website offline te halen. De website werd live op de persconferentie offline gehaald. De politie is haar nopjes met de actie, en waarschuwt: 'Het is prima dat je op het internet illegaal drugs wil kopen, maar je bent nooit anoniem'.