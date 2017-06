Politie houdt verdachte aan na vondst verminkt lichaam in Wageningen

Een 21-jarige man uit Wageningen is gisteren door een misdrijf om het leven gekomen. Volgens getuigen was de man bezig met plantsoenwerk, net als de 21-jarige Wageningse verdachte die door de politie werd aangehouden. Het lichaam van het slachtoffer raakte bij het incident ernstig verminkt.

Het slachtoffer werd even na drie uur 's middags gevonden midden op een hondenuitlaatveldje in een groenstrook achter een huizenblok aan de Gruttoweide. Volgens getuigen die hem hadden zien liggen, was het lichaam zwaar toegetakeld.

Het slachtoffer droeg feloranje kleding. Diezelfde kleding droeg ook de verdachte die even later werd aangehouden. De politie wilde niet bevestigen dat verdachte en slachtoffer collega's van elkaar waren. Aanvankelijk zei een agent ter plaatse dat het slachtoffer tijdens snoeiwerk om het leven zou zijn gekomen, maar die bewering werd later ingetrokken. Volgens omstanders zou het gaan om een uit de hand gelopen ruzie tussen de twee mannen. Ook dat wilde de politie niet bevestigen.

Traumahelikopter

Een mobiel medisch team werd per traumahelikopter ingevlogen, maar op het moment dat de helikopter boven Wageningen verscheen, werd de inzet gecanceled: waarschijnlijk omdat het slachtoffer inmiddels was overleden.

Al snel werd een groot gedeelte van de wijk afgezet. Bewoners van een huis dat aan de groenstrook grensde, mochten hun achtertuin niet in. Steeds meer rechercheurs arriveerden en een mobiel recherchekantoor werd in de straat neergezet. Vanuit de lucht maakte een politiehelikopter beelden van de omgeving.

Een stuk verderop, in de buurt van de campus aan de noordkant van Wageningen, werden een bussluis en een fietsenstalling met politielinten afgezet. Dit zou volgens getuigen de plek zijn waar de verdachte was opgepakt.

Ongeloof

Buurtbewoners reageerden met ongeloof op de lugubere vondst achter hun huizen. Niemand die de moord of de ruzie die eraan vooraf moet zijn gegaan, gehoord of gezien heeft. ,,Mijn zoon zag een politieauto rijden over het paadje in de groenstrook achter ons huis. En ik hoorde een helikopter in de lucht. Pas toen hadden we door dat er iets mis moest zijn’’, zegt een buurvrouw vanachter het politielint op haar oprit. Haar huis en de carport ervoor maken ineens deel uit van de plaats delict.

Volledig scherm De politie doet onderzoek op de plek. © Roland Heitink