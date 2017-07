Politie wil plofkrakers het leven zuur maken

De politie heeft zo’n 300 mannen op het oog die worden verdacht van ram- en plofkraken in Nederland en Duitsland. De meesten wonen in de regio’s Utrecht en Amsterdam. ,,We moeten ze meer op de hielen zitten, want nu trekken ze zich niets van ons aan”, zegt Jos van der Stap van het plofkraakteam van de Nationale Politie.



Tijdens de proef – die nog dit jaar begint – worden verdachten voortdurend in de smiezen gehouden. ,,Niet alleen door ons, maar ook door gemeenten en de Belastingdienst. We brengen hun geldstromen in kaart, zodat we crimineel vermogen kunnen afpakken. Ook zullen we ze vaker op straat controleren.”