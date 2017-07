Politie Zeeland op zoek naar knock-out geslagen man

Drie op de tien asielzoekers begrijpt gesprek over Nederlandse grondwet niet

15 juli Drie op de tien asielzoekers zegt dat ze het introductiegesprek over 'wonen en leven in Nederland' niet helemaal begrepen hebben. Medewerkers van het COA voeren zo'n gesprek zo snel mogelijk nadat een asielzoekers is aangekomen op een azc. De Nederlandse grondwet is 'de centrale boodschap' in dat gesprek.