Politie zoekt meer slachtoffers van gewelddadige homo-afperser

Miljardair betaalt boetes foutparkerende museumbezoekers

10:19 De steenrijke zakenman Hans Melchers is woest op de gemeente Berkelland. Bezoekers van zijn kasteelmuseum MORE in Ruurlo worden op de bon geslingerd, terwijl de gemeente weigert het aantal parkeerplaatsen te vergroten. Melchers spant een rechtszaak aan en betaalt ondertussen de parkeerbonnen van zijn bezoekers.