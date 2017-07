Politiedienst slaat alarm: Duizenden buitenlandse terreurtips genegeerd

Gruwelijk mis

Hoe gruwelijk dat mis kan gaan, bleek vorig jaar, toen Nederland internationale informatie misliep over terrorist Ibrahim El Bakraoui. Voordat hij zich opblies op de luchthaven van Brussel, reisde hij via Turkije en Nederland naar België. De kwestie leidde tot 166 Kamervragen en bracht toenmalig justitieminister Ard van der Steur bijna ten val.



,,We prioriteren wel, maar of informatie belangrijk is, haal je niet altijd uit het eerste bericht”, zegt een goed ingevoerde politiebron. ,,Dat we niet weten welke informatie we laten liggen, frustreert mensen. Zeker met de zaak-El Bakraoui in het achterhoofd.”



Het LIRC vraagt in interne memo’s al zeven jaar om extra mankracht. ,,Het buitenland heeft onze hulp steeds vaker nodig”, stelt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB). ,,We kunnen het ons niet veroorloven om informatie over mogelijke terroristen in een la te stoppen.”