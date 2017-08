Portret Nouri NDSM-werf overgeschilderd

Mistwolk jaagt inbrekers weg

21:19 Twee inbrekers hebben afgelopen nacht geprobeerd sigaretten te stelen bij de Albert Heijn in Gennep. Met twee keien breken ze een ruit waardoor ze naar binnen komen. Nog voordat ze met een koevoet het rolgordijn van de sigarettenafdeling open krijgen, slaan de mistsensoren aan. Binnen enkele seconden is door een dikke mist geen hand voor ogen te zien, waarna de inbrekers in paniek het hazenpad kiezen.