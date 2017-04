Proef NS met spaarprogramma bij spitsmijden krijgt vervolg

Dankzij de proef wordt bijvoorbeeld ook de overlast van de drukke treinen beperkt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die deze site heeft opgevraagd over spaarprogramma ‘MyOV’, waarbij reizigers punten kunnen sparen voor reizen buiten de spits.



De NS startte de proef vorig jaar op al een aantal trajecten rond Utrecht. Dat gebeurde in navolging van Connexxion en Arriva. Sparen levert reizigers beloningen op in de vorm van gevulde koeken, bioscoopbezoek of tegoed bij bol.com.



Volgens NS reist 60 procent van de deelnemers in minder drukke treinen sinds ze deelnemen aan het spaarprogramma. ,,We zien dat deelnemers vaker een rustiger trein nemen sinds ze meedoen’’, verklaart NS-woordvoerster Anita Middelkoop.