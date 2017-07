PSV neemt na 2 dagen alweer afscheid van eSporter: Niet eerlijk geweest

Kok twitterde in het verleden als Amsterdammer meermalen negatief over de club en supporters uit Eindhoven. Andere berichten waren vrouwonvriendelijk of bevatten ziektes als krachttermen. Enkele tientallen fans stonden dan ook op de achterste benen na het bericht over zijn aanstelling om het gameteam van PSV te versterken en aankomend seizoen de clubkleuren in de E-divisie - de FIFA-eredivisie voor gamers - te verdedigen. Dacht de jonge gamer dat de gewraakte tweets waren verdwenen - sommige kon hij zich niet meer herinneren - toch werden zij teruggevonden en weer online geplaatst. Kok noemde het 'dingen die je in je jeugd wel eens doet', maar het zette zijn aanstelling bij PSV onder grote druk.

Verbroken

PSV meldt daarom vandaag het contract met de gamer te verbreken. De club stelt dat Kok en zijn management tekort zijn geschoten in het delen van informatie over het verleden van de gamer. Zijn online gedrag staat te ver van de kernwaarden van de club. Guus Pennings manager Marketing & Media van PSV in een persbericht: ,,Vanzelfsprekend hebben we een antecedentenonderzoek gedaan. Om een goed beeld van iemand te krijgen – ook wat betreft online gedrag – is het echter noodzakelijk dat de andere partij volledig open kaart speelt. En dat is niet het geval geweest. Wij betreuren dat. Het is een vervelende ervaring op het speelveld van E-sports, maar daarom ook direct een wijze les.”



Bundled dat het management van Kok doet, reageert teleurgesteld en begrijpend op de ontstane situatie. ,,Net als PSV hebben wij Tony's accounts gecheckt en we hebben het ook niet gezien. Blijkbaar kan je verwijderde tweets via bepaalde zoektermen en algoritmen toch weer tevoorschijn halen in zoekmachines. Deze zijn opnieuw geplaatst en daarna is er een hetze tegen Tony ontstaan", zegt Delano Delano Limaheluw van Bundled.