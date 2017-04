Psychologen: Beelden van zelfmoord tonen in 13 Reasons Why is gevaarlijk

In de nieuwe 13-delige serie Thirteen Reasons Why wordt onomwonden getoond hoe een tienermeisje zelfmoord pleegt. Maar is het wel zo verstandig om deze beelden uit te zenden als de Netflix-kaskraker vooral wordt bekeken door jongeren?

De serie vertelt het verhaal van de 17-jarige Hannah Baker (Katherine Langford), een meisje dat zichzelf recent om het leven bracht. De mensen die haar hebben gekwetst, krijgen een doosje met zeven cassettebandjes toegestuurd, waarin ze aan de hand van 13 redenen uitlegt waarom ze tot deze beslissing is komen. Zo is ze onder meer het slachtoffer geworden van seksueel misbruik en pesten. De serie is razend populair onder jongeren, maar toont in de laatste twee afleveringen schokkende beelden van hoe het meisje een einde aan haar leven maakt.

De kijkers krijgen weliswaar een waarschuwing, maar toch vindt hoogleraar suïcidepreventie Ad Kerkhof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het gevaarlijk dat de zelfmoord zo in detail in beeld wordt gebracht. Hij waarschuwt voor het Werther-effect, vernoemd naar een golf zelfmoorden na het verschijnen van het boek Goethes Die Leiden des jungen Werthers in 1744. ,,Het is wetenschappelijk aangetoond dat een voorbeeld zoals in de serie Thirteen Reasons Why kan leiden tot imitatiegedrag. Hoe meer jongeren zich kunnen identificeren met het hoofdpersonage, hoe meer beïnvloedbaar ze zijn. Omdat de hoofdpersoon een meisje is, zullen meisjes hier gevoeliger voor zijn.’’

Volledig scherm Hoofdpersoon Clay Jensen (gespeeld door Dylan Minnette) en Hannah Baker (Katherine Langford) © Netflix

Kerkhof wijst op de 6-delige serie Tod eines Schülers die in 1981 werd uitgezonden op de Duitse televisie. In het programma brengt een jongen zichzelf om het leven door voor de trein te springen. ,,Het effect van deze serie was dat er na de uitzendingen een toename ontstond van het aantal zelfmoorden onder jongens op het Duitse spoor. Het ging om vijftien ‘extra’ suïcides.’’ Ondanks waarschuwingen van psychologen werd in 1982 de serie een tweede keer uitgezonden op televisie. ,,Toen had het de helft minder kijkers. Ook het aantal extra zelfmoorden daalde ten opzichte van de eerste keer dat de serie werd uitgezonden, maar er was nog altijd een significante toename.’’

Triggers

In Nederland is het aantal zelfmoorden onder jongeren stabiel. In 2015 kwamen 130 jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar door zelfdoding om het leven. In 2014 was dit aantal nog 131. Over het geheel genomen komt zelfdoding onder jongens vaker voor dan bij meisjes.

Quote Ik kan het niemand met een depressie aanraden om deze serie te kijken Joelle Hoewel er veel positief commentaar op Thirteen Reasons Why komt, zijn er ook mensen die de beelden van de zelfmoord liever niet hadden willen zien. Joelle (22) zit thuis door een depressie en besloot, omdat ze toch genoeg tijd voor handen had, de serie te kijken. ,,Door het programma ging ik echt terug naar een moment waarop ik zelf heel diep in de put zat. Ik heb me er drie dagen slecht door gevoeld. Toch bleef ik kijken, omdat ik wilde weten of ik er nog iets positiefs uit kon halen. Dat was niet zo. Het is een goed onderwerp, maar ik kan het niemand met een depressie aanraden om deze serie te kijken.''

Meer factoren

Een ander kritiekpunt van psychologen is dat de serie geromantiseerd en gedramatiseerd is. ,,Dat maakt het niet per se onrealistisch, maar het verhaal van Hannah is wel een uitzondering op de regel'', vertelt psycholoog René Diekstra. ,,Het pesten wordt hier nadrukkelijk in de etalage gezet, maar in de meeste zelfmoordgevallen zijn er veel meer dingen aan de hand, bijvoorbeeld een psychische stoornis. Die wisselwerking tussen factoren is juist het belangrijkst.'' Wat Diekstra wel goed vindt, is dat duidelijk te zien is dat Hannah geen impulsieve beslissing maakt. ,,Dat is zelfmoord vaak ook niet. Er waren al veel aanwijzingen dat ze op weg was om dit te gaan doen.''

Ondanks dat het programma voor het copycat-effect kan zorgen, is het volgens hoogleraar Kerkhof ook mogelijk dat het jonge kijkers van een dreigende zelfmoord kan helpen afwenden. ,,Bijvoorbeeld door de afschrikwekkende beelden.’’ Wel had hij liever een andere waarschuwing in beeld gezien. ,,Ik denk niet dat mensen door de waarschuwing van schokkende beelden stoppen met kijken. Een melding als ‘als u aan zelfmoord denkt, bel dan 113’, zou beter zijn.’’