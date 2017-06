'Randstad heeft meer groen nodig'

In het advies betrekt de Raad het in 2015 door Nederlandse epidemiologen vastgestelde verband tussen de hoeveelheid natuur in de nabijheid en de algemene gezondheid, de geestelijke gezondheid en de overlijdenskans. Meer groen in de nabijheid gaat gepaard met een betere gezondheid en een lagere overlijdenskans, blijkt uit onderzoek. ,,Contact met groen kan helpen bij het herstel van stress en aandachtsmoeheid. Meer gezond 'groen' in en om de stad is niet alleen gezond, maar helpt ook bij de waterberging en verkoeling bij hittegolven'', aldus de raad.



Over het hele land bezien is volgens de Gezondheidsraad genoeg aanbod van recreatiegroen, maar het is erg ongelijk verdeeld. De bevolking buiten de stad zou meer toegang tot groene recreatiemogelijkheden hebben dan Randstedelingen. Volgens de raad zijn er wettelijk geen beletsels om de mogelijkheden voor uit te breiden. De Omgevingswet zou gemeenten in Nederland daartoe alle ruimte bieden.



De Gezondheidsraad is een wetenschappelijk adviesorgaan dat regering en parlement raad geeft over onder meer veiligheid en effectiviteit van medische behandelingen en gezonde arbeidsomstandigheden.