Reclameverbod voor e-sigaret zonder nicotine

Ook in de modewereld is een maatje meer oké

17:20 Wat ooit begon met de hashtag #bodypositivity is uitgegroeid tot een online beweging. Duizenden vrouwen verenigen zich op Instagram met een gezamenlijke boodschap: omarm je eigen lichaam. In welke vorm dan ook. Het zijn vrouwen met cellulitis, striae en rolletjes. Is er sprake van een nieuwe ontwikkeling?