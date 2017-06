Reisverbod voor man die 200 keer zonder kaartje reisde

Özcan Akyol ernstig bedreigd om programma

20:51 Schrijver en columnist van deze krant Özcan Akyol wordt ernstig bedreigd nu de documentaireserie die hij maakte over Turkije wekelijks op televisie is. Hij was al bang voor de reacties van een ‘bepaalde groep in de Turkse gemeenschap’, maar de bedreigingen zijn heftiger en talrijker dan hij had verwacht.