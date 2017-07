Reizen betalen per mobiel complete chaos

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee: ,,Als er op zo’n grote schaal nog zoveel fouten in zitten, dan komt het op mij over alsof dit niet professioneel is aangepakt. Er zijn forse tegenvallers bij dit experiment.’’



Grootste struikelblok van het nieuwe syteem is het aanmelden. Alleen de app downloaden is niet genoeg, er moet ook een 'wallet', een digitale portemonne, bij de provider aangevraagd worden om vervolgens 1 cent naar Translink over te maken om het systeem te activeren. Volgens techneuten van Translink zijn er negen verschillende ict-systemen bij het project betrokken die allemaal naadloos samen moeten werken. Volgens telefonie-expert Ben Woldring is het opstarten veel te ingewikkeld. ,,Het proces moet handig en snel verlopen als dat te omslachtig is dan is de kans groot dat mensen het opgeven.’’



De app is in de Google Play Store tussen de 10.000 en 50.000 keer gedownload. Translink zegt niet te weten hoeveel. 4702 mensen hebben er tot dusver 22.000 ritjes mee gemaakt. De overige downloaders is het niet gelukt.