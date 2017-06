Reizigers sprinter de sigaar bij elke 10 minuten intercity: tot 20 minuten méér reistijd

Dat blijkt uit een rondgang langs reizigersorganisaties en een brief aan NS over tien verslechteringen die dreigen door de tienminutendiensten. Vandaag maakten topmannen Roger van Boxtel van NS en Pier Eringa van ProRail in deze krant bekend dat zij in september beginnen met een proef met elke tien minuten een intercity tussen Amsterdam en Eindhoven, via Utrecht. Dit betekent dat reizigers van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat elke tien minuten een intercity kunnen nemen.

Uit een brief van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) blijkt dat consumentenorganisaties sowieso huiverig staan tegenover deze dienstregeling. ,,De negatieve invloed op de kwaliteit van omringende treindiensten en aansluitingen valt ons ernstig tegen'', zo staat te lezen in de brief uit maart die is gericht aan NS Reizigers. ,,Op tal van plaatsen zijn reizigers meer dan tien minuten langer onderweg door verslechterde aansluitingen en door langdurig stilstaan op tussenstations.''

In de brief aan NS staat een lijst met tien verslechteringen die dreigen door de strakke tienminutendienst van de intercity's. Doordat de sprinter van NS bijvoorbeeld niet meer aansluit op de stoptrein van Arriva krijgen die reizigers bijvoorbeeld een overstaptijd van 25 minuten. Reizigers in de Betuwe doen er daardoor zo'n 20 minuten langer over. De aansluiting van de Maastrichtse Intercity in Eindhoven is verslechterd, dat heeft een kwartier langere reistijd tot gevolg voor reizigers uit de richting van Tilburg en Breda.

Reizigers die de sprinter van de Zaanlijn pakken doen er 18 minuten langer over. De gevolgen daarvan zijn in het hele land te voelen.Om aan de kritiek van langere reistijd tegemoet te komen trekt NS 1 miljoen euro uit voor treinen in Noord-Holland.

Grens bereikt

Er is volgens de consumentenorganisaties 'een grens' aan het accepteren van relatief grote verslechteringen, bij het tot stand brengen van relatief kleine verbeteringen voor een grote groep reizigers. ,,In de dienstregeling van 2017 zagen wij ook al op meerdere plaatsen dat sprinterdiensten de sluitpost werden van een puzzel die niet goed paste.'' In de brief aan NS wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de sprinter 'blijkbaar een lagere prioriteit heeft' dan die van langeafstandverbindingen.

Rover vindt dat NS en ProRail reizigers op de proef stelt doordat zij vanaf 6 september proefkonijn worden bij het testen van elke tien minuten een trein. Rover-woordvoerder Freek Bos: ,,Een supermarkt zal het niet snel in zijn hoofd halen om een deel van de producten elke woensdag in andere schappen te leggen dan op andere dagen van de week, met de oproep: 'Raadpleeg dagelijks uw winkelindelingsplanner.'

Rover wijst erop dat door veertien woensdagen te testen, er tot het eind van dit jaar nog '28 verandermomenten' plaatsvinden. ,,Elke woensdag is anders, maar ook elke donderdag verandert het weer terug'', licht Freek Bos toe. ,,Een deel van de reizigers zal wellicht begripvol reageren, maar er zullen vast ook reizigers zijn die tureluurs worden van de wispelturige NS-dienstregeling.''

Volledig scherm NS-voorman Roger van Boxtel: sluit niet uit dat er meer vertragingen komen door het testen van de tienminutentrein. © ANP

NS en ProRail zijn al meer dan tien jaar bezig met de voorbereidingen van elke tien minuten intercity’s op de drukste trajecten van Nederland. Eind 2017 volgt een voorstel aan de politiek om op meer trajecten met tienminutentreinen te rijden. Daarbij hebben NS en ProRail onder meer Utrecht-Arnhem-Nijmegen op het oog.

Volgens Maatschappij voor een Beter OV is 'dat hele tienminutengedoe ingegeven door politieke eisen en beloften'. Voorzitter Rikus Spithorst: ,,Met deze flauwekulproef maakt de NS goede sier in de richting van zijn Haags-politieke opdrachtgever. Maar de reiziger schiet er uiteindelijk niets mee op.''