Reshad zocht in Londen naar oom: 'Nu accepteren dat hij er niet meer is'

Flatbrand LondenDagenlang zocht hij naar zijn oom, die vermist raakte na de flatbrand in Londen. Nu is Reshad Habib (18) terug in Den Haag. ,,Mijn oom is er niet meer, maar mijn tante weet nog van niks.''

Vier dagen geleden had Reshad uit Den Haag nog goede hoop: zijn oom, de 57-jarige Saber Neda, zou levend worden gevonden. Ook al woonde hij op de bovenste verdieping van de Glenfell Tower, het flatgebouw in Londen dat een dag eerder door brand was verwoest. Dagenlang liep Reshad door Londen, van het ene ziekenhuis naar het andere. Samen met familieleden, die met hem uit Den Haag waren overgevlogen om oom Saber te zoeken. Hij moest ergens zijn.

Maar nu is Reshad terug in Den Haag. ,,De hoop is weg’’, zegt hij zacht. Daarom vloog hij maandag naar huis. Morgen begint de havo-toetsweek en hij moet ook weer aan de slag als vakkenvuller bij de Albert Heijn. ,,Maar het is moeilijk. Eigenlijk wil ik bij mijn neef en tante in Londen zijn. Ze hebben het zwaar.’’

Het besef dat oom Saber niet meer leeft, kwam de voorbije dagen geleidelijk. Elke dag werd de hoop een stukje kleiner. Eergisteren durfden de familieleden het elkaar hardop te zeggen: er is geen hoop meer. Reshad: ,,Mijn oom hoort officieel bij de ruim 60 vermisten. Maar de instanties zeggen daar nu bij: de kans dat iemand van die groep nog in leven is, is heel klein. Dat moeten we accepteren.’’

Held

Zijn neef (24) is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, maar zijn tante Flora (55) ligt daar nog steeds. Ze is sinds maandag bij bewustzijn, maar weet nog niet wat er met haar man is gebeurd. Wat ze wel weet, is dat ze haar leven te danken heeft aan haar zoon. Reshad: ,,Mijn tante is invalide, mijn neef heeft haar alle 24 verdiepingen naar beneden gedragen. Hij werd een held in de Britse pers.’’