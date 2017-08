Rijkswaterstaat bereidt zich voor op strenge vorst

Vandaag en morgen kunnen we eindelijk weer genieten van een mooie zomerse dag. Morgen wordt het zelfs 25 tot 29 graden. Rijkswaterstaat heeft daar echter geen boodschap aan en is al lang bezig met de winter. Vanochtend kwam in Raamsdonksveer het eerste schip met drie miljoen kilo strooizout aan.