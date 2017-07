Roep om snel meer gevangenispersoneel wegens toenemend geweld

Balans is zoek

,,De balans tussen personeel en gedetineerden is weg'', aldus Rob Minkes, voorzitter van de COR. ,,Er is op dit moment een groot tekort aan penitentiair inrichtingswerkers, waardoor die hun werk niet goed kunnen doen. Er moet personeel worden geworven en opgeleid.'' Het nieuwe kabinet moet daar geld voor vrij maken, staat in de brief.

In gevangenissen zijn in 2016 bijna 1.880 geweldsincidenten tegen personeel geregistreerd, terwijl het er in 2015 een kleine 1.600 waren (een toename van bijna 18 procent). In tbs-instellingen was de stijging nog groter: 133 incidenten vorig jaar tegen 86 in 2015 (bijna 55 procent meer). Overigens zijn er slechts cijfers over twee van de zeven tbs-klinieken beschikbaar: Oostvaarderskliniek en Veldzicht.