Run studenten op Nederlandse summer schools

Meer tips over onopgeloste zaken na verspreiden cold case kalender in bajes

8:16 Het aantal tips over onopgeloste zaken is toegenomen sinds de politie in vijf gevangenissen een speciale cold case kalender heeft verspreid. Twee zaken die op de kalender prijken worden dankzij die informatie opnieuw onderzocht. Genoeg reden uit te breiden naar alle gevangenissen in Nederland.