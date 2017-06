Schadelijke boktor gevonden in Steenbergen

De Oost-Aziatische boktor komt uit het verre oosten en is zeer schadelijk, omdat ze veel loofbomen en struiken kunnen kaalvreten. Rond de vindplaatsen worden altijd maatregelen getroffen om de verspreiding van het beestje tegen te gaan.

De NVWA heeft geen andere exemplaren of uitvlieggaten aangetroffen. Daarom gaat de dienst ervan uit dat het ene beestje uit dit gat is gekomen.



De NVWA zal eind van dit jaar, als de bomen kaal zijn, nogmaals de boel inspecteren. Daarna wordt de tuin en de omgeving vier jaar lang elk jaar gecontroleerd. De eigenaar van de tuin waarschuwde zelf de NVWA.



In 2015 werd de Aziatische boktor in de Alblasserwaard gevonden. Drie jaar eerder was hij in Winterswijk aangetroffen. De NVWA rooide toen tientallen tuinen. Hoe de tor in Nederland komt is niet duidelijk, maar het kan meekomen via verpakkingshout, zegt een woordvoerder van de NVWA.