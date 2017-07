Schooldirecteur bedreigd na bezoek moskee groep 3

De directeur van een Eindhovense basisschool is donderdag telefonisch bedreigd. Dat gebeurde nadat de site GeenStijl aandacht had besteed aan een moskeebezoek door groep 3.

Wat er precies is gezegd in de twee telefoontjes herinnert Robert van der Velde van basisschool 't Slingertouw zich niet meer. ,,Iets in de trant van 'we weten je te vinden' en verder de meest verschrikkelijke dingen." Hij benadrukt dat de veiligheid van de kinderen op 't Slingertouw geen moment in het geding is geweest, zo bleek ook uit overleg met de politie.

Van der Velde vond de kwestie wel ernstig genoeg om het bij de politie te melden. Volgens een woordvoerster van de politie gaat de recherche de melding onderzoeken.

Groep 3

De foto van groep 3 tijdens het bezoek aan de Fatih-moskee aan de Willemstraat toonde de kinderen gezeten rond een rondleider. GeenStijl maakte daarvan dat de Slingertouwjeugd gedwongen op de knieën moest in de 'islamhut'. De felle reacties beperkten zich niet alleen tot de site. ,,Al snel kregen we ook onze facebookpagina's kwetsende opmerkingen", vertelt Van der Velde. ,,Omdat we onze kinderen niet willen confronteren met dit soort opmerkingen hebben we die verwijderd en de pagina voorlopig op zwart gezet." Daarna volgden de twee telefoontjes.

Statement

,,We willen met de aangifte en door medewerking aan dit artikel wel een statement maken. Dit kunnen we niet accepteren. Wij proberen onze kinderen goed op te voeden, zodat ze respectvol met elkaar omgaan als de wereldburgers die ze zijn hier in Meerhoven, Eindhoven en Brainport, waar steeds meer nationaliteiten samenleven. Wij willen onze kinderen leren dat ze nieuwsgierig moeten zijn naar alle culturen. De reacties op GeenStijl, onze Facebookpagina's en in het telefoontje zijn respectloos. Die sterken ons alleen maar in onze visie."

Publicatie

Quote Dat mensen zover af willen dalen dat ze dit doen Basisschooldirecteur Robert van der Velde Het Slingertouw telt zeker 30 nationaliteiten op de 900 leerlingen in zo'n 37 groepen in twee vestigingen. De school is interconfessioneel, wat inhoudt dat iedereen er welkom is. In de lessen wordt daar ook aandacht aan besteed. Bezoeken aan moskeeën kunnen daar ook bij horen.