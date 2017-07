Schrijfvaardigheid kinderen holt achteruit

Ontroerende Zomergasten met zieke burgemeester Van der Laan

1:54 'Ik heb al heel lang pijn op een aantal plekken. Maar ik voel me goed.' Dat zei de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (62) vandaag in de aan hem gewijde uitzending van Zomergasten. Van der Laan is ernstig ziek, hij heeft uitgezaaide longkanker. Het was een emotionele uitzending waarbij Van der Laan een paar keer tot tranen toe geroerd was.