Sigaret verder in de ban: automaat vanaf 2022 verboden in horeca

Over vijf jaar is het ook verboden sigaretten in het zicht uit te stallen in tankstations, gemakszaken, avondwinkels en kiosken en online-verkooppunten. Alleen de tabakszaak wordt uitgezonderd.



Van Rijn: ,,Roken is erg ongezond en het is belangrijk dat we ingrijpen om onze jeugd te beschermen. Dat vind ik mijn taak als staatssecretaris van Volksgezondheid. We moeten vooral jongeren helpen om van het roken af te komen en zorgen dat ze niet gaan roken.”



Voor supermarkten geldt het uitstalverbod al vanaf 2020. Enkele ketens, waaronder Jumbo en Dirk, hebben inmiddels zelf besloten hun sigaretten voortaan te verbergen achter kastjes of in lades, maar deze pogingen gaan de politiek lang niet ver genoeg.