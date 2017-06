Slechts twee keer eerder werd het in juni 35 graden

De warmste junidag ooit vond plaats op 27 juni 1947. Het werd in Maastricht toen 37,2 graden. ,,Het record voor vandaag staat op 31,7 graden en zal zeker verbroken worden. Vanwege de snel stijgende temperatuur, rond 10 uur is het lokaal al 30 graden, wordt het record aan het einde van de ochtend al verpulverd.”



Ook gisteren werd het datumrecord verbroken. In Zeeuws-Vlaanderen werd het 33,0 graden, een waarde die nog nooit op 21 juni is gemeten. Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: ,,Temperaturen van 35 graden zijn verre van normaal in het Nederlandse klimaat. Tussen 1901 en 1950 wisten we slechts zeven keer deze waarde te halen. Van 1951 tot 2000 lukte het 17 keer, waaronder op vier verschillende dagen in 1976. Vanaf 2001 tappen we uit een ander vaatje. Tussen 2001 en vandaag staat de teller al op 20 keer, en vandaag zou de 21e kunnen worden.”



De 35 graden lijken we steeds makkelijker te halen. ,,In het begin van de vorige eeuw was het echt een zeldzaamheid, voorbehouden aan de allerheetste zomerdagen in enkele jaren tijd. Sinds 2009 beleven we zo’n hete dag jaarlijks. Alleen in 2011 werd het geen 35 graden, maar met 34,5 graden scheelde het niet veel. De hete dagen zijn een gevolg van ons veranderende klimaat. Vanwege het zeer warme weer beleven we in De Bilt één van de warmste junimaanden sinds 1901.”