Slimme soldaat gaat vijand te lijf met plunjebaal vol gadgets

Volledig scherm Een vest dat helpt bij het navigeren. © Shody Careman Huis voor huis op zoek naar de vijand. In elke kamer kan een boobytrap liggen. Of een gezin worden gegijzeld. Hoe handig zou het zijn om eerst een robot met een camera naar binnen te gooien, voordat militairen zelf naar binnen stormen. ,,Die robot rijdt er rond, wij kijken of het veilig is en zonder dat iemand gevaar heeft gelopen, is er weer een huis uitgekamd", zegt majoor der mariniers Gijs.

De verkenningsrobot is een van de vele slimme snufjes waarmee militairen op de legerplaats in Harskamp een dagje naar hartelust experimenteren. Want wie de slimste is op het slagveld, heeft de overwinning al voor de helft in zijn zak, zo redeneren ze bij de landmacht. En dus vliegen de drones in het rond, zijn er slimme koptelefoons die militairen naar het doel dirigeren en speciale, trillende vesten die morsecodes kunnen ontvangen.

Gevecht op leven en dood

De militairen testen zelfs spulletjes die iedereen gewoon bij de speelgoedwinkel kan kopen, zoals een compacte drone met camera. Superhandig om bijvoorbeeld even achter een dijkje te kijken of het veilig is. Of om een boot vol vluchtelingen te inspecteren voordat militairen hulp bieden, zoals onlangs ook al is gebeurd. ,,Daar hebben we het zware militaire spul echt niet voor nodig", zegt marinier Gijs.

Een ander verhaal wordt het als militairen een gevecht op leven en dood voeren. Dan is een goede beveiliging van de spullen van essentieel belang. Simpele drones en robots zijn gemakkelijk te hacken of te verstoren en dat is waar de varianten met goed versleutelde signalen van pas komen.

Onmisbaar

De gadgets die de militairen op de Veluwe uitproberen zijn niet alleen leuk om even mee te spelen. Sommige spullen zijn voordat ze officieel in gebruik zijn genomen al bijna onmisbaar. Wat te denken van een mega-drone die troepen in de frontlinie kan voorzien van nieuwe voorraden munitie of eten en drinken.

Of waarmee zelfs gewonde makkers terug kunnen worden gestuurd naar de basis. ,,Nu sturen we dure helikopters om mensen te evacueren, maar die kunnen pas landen in een veilige zone op een paar kilometer van de frontlinie. Collega’s moeten gewonden daar eerst naar toe brengen. Dat hoeft straks met deze drone niet meer,’’ zegt majoor Martijn Maathuis die verstand heeft van logistiek.

Slimme gadgets

Om te bepalen welke spullen straks daadwerkelijk mee op missies gaan, zijn nog heel wat testen nodig. Maar dat soldaten straks een arsenaal aan slimme gadgets meekrijgen, staat voor hoofd innovatie kolonel Robert Meeuwsen wel vast. Hij ziet dat zijn manschappen nu vooral tekortschieten om op een slimme manier de tegenstander te vinden. En alle spullen om te voorkomen dat militairen gewond raken - door de vijand of door ‘friendly fire’ - is ook meer dan welkom.

Quote Innovatie hoeft lang niet altijd veel geld te kosten Kolonel Robert Meeuwsen

Het is in elk geval een uitstekend moment om alvast wat slimme snufjes uitgebreid getest te hebben, beseft ook Meeuwsen. Voor het eerst in decennia ziet het ernaar uit dat defensie weer geld mag uitgeven. Maar zelfs als het kabinet anders besluit en er toch weer wordt bezuinigd, betekent dat volgens Meeuwsen niet dat militairen slecht uitgerust op pad moeten. ,,Innovatie hoeft lang niet altijd veel geld te kosten.’’

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De nieuwe gadgets van defensie. Dit is de camera/robot 'Throwbot'. © Shody Careman

Het nieuwe arsenaal waarmee wordt geëxperimenteerd

Digitale mijn

Stel, een militair zit op een vooruitgeschoven post en wil weten wanneer de vijand in aantocht is. Dan kan hij er een verkenner op uit sturen, maar met deze nieuwe hightech balletjes is dat niet meer nodig. De bal zit vol bewegingssensoren. Komt er iemand in de buurt van het balletje, dan geeft de sensor een seintje naar de militair die direct actie kan ondernemen.

Rijdende verkenners

De ene robot is wat groter dan de ander, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: het zijn uitstekende verkenners. Ze rijden ongestoord door straten waar sluipschutters actief zijn. Of checken in een huis of er explosieven zijn geplaatst. Dankzij de camera kunnen militairen op een veilige afstand bekijken of de kust veilig is.

Megadrone

Oorspronkelijk is deze drone bedacht om gewassen te besproeien, maar voor militaire doeleinden blijkt hij ook zeer geschikt. De drone kan zo’n 100 kilometer vliegen en tot 150 kilo aan spullen afleveren of meenemen. Met een brancard is het zelfs mogelijk om gewonden van het slagveld te evacueren.

Slimme koptelefoon

Militairen kunnen met deze slimme 3D-koptelefoon niet alleen praten met collega’s, maar ook precies horen waar het geluid vandaan komt. Zit het maatje links, dan klinkt het geluid ook links. Ook handig: commandanten kunnen militairen een route laten lopen. Een stem vertelt de militairen precies hoe ze bij hun doel moeten komen.

Trillend vest

Handgebaren zijn overbodig: dit vest trilt als bijvoorbeeld een verkenner in een patrouille denkt dat er gevaar dreigt. Geeft hij een trilsignaal af dan weten alle andere militairen dat ze halt moeten houden of dekking moeten zoeken. Het vest kan ook als tomtom fungeren: trillingen rondom het lichaam geven de richting aan die de militair moet lopen om bij het doel te komen.