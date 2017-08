Smartphone bedienen in auto, óók in carkit, mag dus niet: 239 boete

Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden. De man kreeg eind vorig jaar een boete omdat hij zijn telefoon bediende tijdens het rijden, terwijl het apparaat in een zogenaamde dashmount zat, links van het dashboard.

Gemiste oproepen

De rechter oordeelde echter dat ook het aanraken van je telefoon al gezien mag worden als vasthouden. Net als je telefoon tussen schouder en wang klemmen of je smartphone vastzetten in je hoofddoek.

Autoradio

Betekent dit nu dat je telefoon aanraken helemáál niet meer kan? En wat is het verschil met het bedienen van je autoradio? De persrechter laat weten dat een eventuele boete ook afhankelijk is van de vraag of sprake was van 'gevaarlijk verkeersgedrag'. De man was bezig met zijn telefoon, hij keek ernaar en bediende de auto nog slechts met één hand, waardoor hij de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht.