Spaarrente Rabo en ING (ook) naar 0,1 procent

ABN AMRO zette de spaarrente onlangs ook al op 0,1 procent. De verlaging bij ING gaat vandaag in. Rabobank past zijn renteniveau per 10 augustus aan.

SNS Bank beweert dat zij de hoogste rente hanteren, namelijk 0,35 procent. ,,De laatste tijd verlaagden banken een paar keer de rentes op hun spaarrekeningen. Ook wij ontkomen hier niet aan. Toch doen we ons best om je een aantrekkelijke rente te geven. Een spaarrente die hoger is dan bij Rabobank, ABN AMRO en ING."

ECB

Het is volgens kenners een kwestie van tijd alvorens grote banken zullen besluiten de spaarrente op nul te zetten. In Nederland was Triodos Bank de eerste bank die daartoe besloot. In andere landen in Europa zijn al enkele banken waar consumenten moeten betalen om geld op hun bankrekening te zetten.