Spoorbomen blijven open terwijl treinen gewoon doorrijden

Een woordvoerder van ProRail kan zich heel goed voorstellen dat de familie Van den Heuvel erg geschrokken is. ,,Het is heel erg vervelend, maar het kan helaas voorkomen dat de spoorbomen helemaal niets meer doen. Normaal gesproken schieten spoorbomen in de veilige stand. Dat wil zeggen: ze gaan naar beneden en blijven naar beneden. In een heel enkel geval gebeurt dat niet, zoals in Deurne vrijdagavond. De treinmachinisten worden dan ingeseind en zij gaan vervolgens zo veilig mogelijk 'op zicht' rijden."



Het Deurnese geval is niet uniek, aldus de woordvoerder. ,,En het kan inderdaad vaker bij een en dezelfde spoorwegovergang voorkomen. Het is technische apparatuur en kan stuk gaan. Is dat niet gevaarlijk vragen mensen dan. Ja, natuurlijk is dat gevaarlijk. Het is heel erg vervelend, je wil gewoon dat het ding het doet." De overgang werd overigens meteen gerepareerd, aldus ProRail. ,,We hebben er gelijk een monteur op af gestuurd.”



Wethouder Helm Verhees vindt het onacceptabel dat de slagbomen kunnen stilvallen. Hij nam zaterdagochtend contact op met Anita van den Heuvel naar aanleiding van haar bericht op Facebook. ,,Ik heb de politie gevraagd om uit te zoeken hoe dit kan gebeuren en hoe vaak dit gebeurt. Als het ding niet betrouwbaar is, moet dat opgelost worden. En snel. Ik ben medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners van de gemeente Deurne. Dit kan echt niet.”