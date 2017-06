Spullen kapot meppen in Tilburgse sloopwinkel

Overal aan, masker op en meppen maar. Vandaag is de winkel Break Stuff in Tilburg geopend waar klanten met knuppels spullen kapot kunnen slaan. Of het nou is om woede af te reageren of om tot rust te komen, volgens eigenaar Erik van Ginkel maakt het niet uit. ,,Het is gewoon leuk."