Sterrenkundige Chriet Titulaer (73) overleden

Moedereend gaat even binnendoor

16:32 Elk voorjaar krijgt Caroline Verhees uit Beuningen bijzonder bezoek. Al drie jaar op rij legt een moedereend eieren bij haar in de achtertuin. Zodra de eitjes zijn uitgekomen en het tijd is om het water op te zoeken, tikt moedereend op de achterdeur. ,,Ze tikt met haar snavel op het raam en wacht tot ze binnengelaten wordt", vertelt Verhees. "Vervolgens gaat ze via de voordeur weer naar buiten om de sloot in te plonzen.'' Verhees probeert de eend en haar kuikens in de gaten te houden. ,,Drie jaar geleden stond ze opeens weer alleen in de tuin. Toen wist ik dat de kuikens gesneuveld waren. Dit jaar gaan we het zien. Voor zover het kan, probeer ik haar te volgen."