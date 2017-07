Storing informatieborden NS verholpen

Via Twitter zijn er meldingen gedaan van storingen in Utrecht, Den Haag en Barendrecht. Een woordvoerder van NS laat weten: ,,Het probleem speelde op alle stations. Inmiddels is het verholpen."



Een deel van de borden moest handmatig worden bijgesteld. Wie reisinformatie nodig had, kon nog wel terecht bij de borden op de perrons of in de Reisplanner-app.