Strengere regels voor Chemours

Video Marco en Ingeborg van Swolsch Friethuys winnaar AD Friettest 2017

3:00 Yes. Daar gaan de handen in een high five tegen elkaar. Marco (46) en Ingeborg (42) Poel, eigenaren van het Swolsch Friethuys, hadden al het idee dat zij een meer dan uitstekend frietje bakten. Het nieuws dat zij als eerste zijn geëindigd in de Friettest 2017 is voor hen zowel een uiterst aangename verrassing als ook een bevestiging. ,,We vermoedden dat wij aan de top zouden meedraaien. Maar het was toch ook wel zo spannend dat we de afgelopen nachten bijna geen oog hebben dichtgedaan.’’