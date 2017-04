Studenten na dreigen met hoge rechter terug op opleiding

Onrecht

Vorig jaar trok het bureau al bij de politiek aan de bel door aandacht te vragen voor het onrechtmatig hanteren van het BSA in het tweede jaar. Als studenten onvoldoende punten hadden gehaald, werden zij alsnog in het tweede jaar van hun opleiding verwijderd. Deze maatregel was volgens de hoogste onderwijsrechter onwettelijk.



Honderden studenten waren de dupe van de regel en het LSR werkt eraan om ze terug te krijgen.



Volgens een inventarisatie van het ISO en het Landelijk Studentenrechtsbureau onder de elf grootste onderwijsinstellingen werd de BSA toegepast bij in ieder geval zeven scholen. De twee organisaties stuurden een brandbrief naar de Tweede Kamer. Ook richtte studentenvakbond LSVB een meldpunt op voor klachten over het bindend studieadvies.