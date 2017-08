Tbs'er knipt gat in hek en ontsnapt uit Pompekliniek Nijmegen

Justitie bevestigt dat er inderdaad een patiënt is ontsnapt. Het gaat om een man man die veelvuldig is veroordeeld voor diefstal met geweld. Hij heeft geen moord of doodslag gepleegd en staat niet te boek als vuurwapengevaarlijk.

Gevaar

Over de manier waarop de man is ontsnapt, doet de instelling nog geen uitspraken. De ontsnapping van de man is gisterenavond ontdekt. De politie is ingeseind en is actief naar de man op zoek. Omdat hij geen gevaar vormt voor zijn omgeving, is de ontsnapping niet naar buiten gebracht en wordt zijn signalement (nog) niet verspreid.