Te weinig echte topdagen tijdens Hollandse zomer

Wolkenvelden, plensbuien, stevige wind. De zon laat zich slechts zo nu en dan zien. De zomervakantie van 2017 is er niet eentje om over naar huis te schrijven.

Schouder aan schouder lagen recreanten in juni op de grasvelden te genieten van de tropische temperaturen en strakblauwe luchten. Op de woensdagmiddagen en in de weekenden, want de kinderen moesten gewoon naar school. Dat beloofde een mooie zomer te worden.

Totdat de eerste vakantiedag in de regio midden aanbrak. De dinsdag was nog mooi, op woensdag ontstonden fikse onweersbuien en - bam - het was gebeurd met het mooie weer. De zwembroek en bikini zijn de kast niet meer uit geweest - hooguit op vakantie in het buitenland.

,,Ik had eind juni al bijna gebak besteld om een topseizoen te vieren." Job Blank, teamleider van Recreatieoord Binnenmaas, had nog maar drie topdagen nodig om een goed seizoen te draaien. Dat kon niet stuk. Toch? ,,Dus wel, we hebben sindsdien maar anderhalve topdag gehad."

Quote Ik had eind juni al bijna gebak besteld om een topseizoen te vieren Teamleider Recreatieoord Binnenmaas

'Geen slechte zomer'

Toch is het geen slechte zomer, waagt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza te zeggen. ,,Mensen willen de zomer koppelen aan strakblauwe luchten en hoge temperaturen, maar dat is geen Nederlandse zomer. Een Nederlandse zomer is 20 tot 25 graden, wisselend bewolkt en soms een bui."

Toegegeven, de temperatuur is niet slecht - op de meeste dagen dan - zeker áls de zon zich dan eindelijk laat zien. Ja, dan kunnen we weer klagen: poeh, best warm, hè. Maar wat wil je? Wie weet er nog wat je 's ochtends uit de kast moet trekken? Bewolkt, soms wat regenachtig, dus een lange broek. Totdat die zon 's middags tevoorschijn komt: op dat moment blijkt dat een korte broek of rok toch een betere keuze was geweest.

Op sommige dagen is het misschien lekker, maar een paar topdagen tijdens de zomervakantie is toch niet te veel gevraagd?

Ja, erkent Klaassen, vaak is er wel een periode waarin het langer droog is, de zon schijnt en de temperatuur boven de 25 graden komt. ,,Dat valt deze zomer tegen. Terwijl zo'n periode mensen het gevoel geeft dat het een mooie zomer is geweest."

Quote Mensen willen de zomer koppelen aan strakblauwe luchten en hoge temperaturen, maar dat is geen Nederlandse zomer

Hopeloos

We willen hitte, zo'n heerlijk zomergevoel, compleet met zwoele avonden. Hoe anders is het beeld bij het Wantijbad in Dordrecht. ,,Er lopen wat kinderen in een truitje rond", beschrijft manager Inge Wouters. Net zo stil is het bij het Rotterdamse Van Maanenbad. Op een topdag nemen er rond de duizend mensen een duik, nu is het water soms helemaal glad, omdat er geen zwemmer in te vinden is. ,,We vervelen ons stierlijk. Er is zo weinig te doen", aldus zwemonderwijzer Marc van Tilburg.

En dus liggen de tropenroosters van de buitenbaden ergens onderin een la. Het Wantijbad is op dit soort dagen slechts twee uurtjes open in de ochtend. Wouters: ,,Het is hopeloos. We hebben echt nog wel een weekje mooi weer nodig om een goed seizoen te draaien."

Terwijl in Almelo normaal het binnenbad dicht is, was gisteren juist het buitenbad gesloten. ,,Het is hartstikke slecht", verzucht Erik Busscher, directeur van Sportbedrijf Almelo.

De exploitanten kijken met weemoed terug op de tijd vóór die bewolkte zomervakantie. Want juist die dagen, waarop de mensen schouder aan schouder op de handdoekjes lagen, maken dat de zomer van 2017 niet helemaal verloren is. Voorzichtig hopen ze op een mooie september, want die was vorig jaar ook zo goed. ,,Misschien moeten we met zijn allen een weerdansje doen", stelt Barend van Beek van de Scheveningse Beachclub Whoosah voor.