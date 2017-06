Terreurverdachte aangehouden in Venray

De vrouw werd op 17-jarige leeftijd ook al eens aangehouden in verband met terrorisme. Ze werd destijds vrijgelaten onder voorwaarden en de schending van een of meer van deze voorwaarden heeft geleid tot de nieuwe aanhouding.

Er zou geen verband zijn met de aanhouding van een 28-jarige terreurverdachte afgelopen week in Heerlen en maakt ook geen onderdeel uit van één van de zes lopende onderzoeken naar jihadisme en terrorisme in Limburg, stelt het OM. Omdat „de vrouw de feiten heeft gepleegd als minderjarige”, wil het OM verder geen mededelingen doen.

Arrestatieteam

De vrouw, een bekeerlinge uit Noord-Limburg die de naam Aïcha had aangenomen, is volgens ooggetuigen tijdens een spectaculaire actie door een arrestatieteam opgepakt, geboeid en met een doek over het hoofd afgevoerd. Dat gebeurde nadat ze de moskee van de Stichting Marokkaans Islamitisch Centrum Venray (SICV) in de wijk Brukske verliet en een parkeerplaats opliep.

De arrestatie veroorzaakte aanvankelijk verwarring en onrust omdat ze werd verricht door mannen in burger die plotseling uit ongemarkeerde auto’s kwamen. Niet duidelijk was of het om een ontvoering of een politieactie ging. Later werd duidelijk dat het om een speciale eenheid ging, aldus De Limburger.

Onrust