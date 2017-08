Tien jaar cel geëist tegen moeder om neersteken echtgenoot

In de nacht van 28 op 29 juni 2016 kreeg het echtpaar opnieuw grote ruzie. De man zou de vrouw bij haar keel hebben gegrepen. Daarna gaan ze slapen. Op het moment dat de vrouw 's nachts wakker wordt haalt ze beneden een mes, weet ze nog te herinneren. ,,Ik heb hem in bed aangetikt. Daarna heb ik hem een keer in zijn hals gestoken en stak ik mezelf.''



Dat haar man in totaal vijf keer is gestoken zegt de verdachte niet te weten. Het besef dat haar man dood was, kwam volgens haar pas maanden later. ,,Ik had geen reden en dacht niets'', zei ze vandaag. Naar eigen zeggen zat ze in een roes.



Uit testen blijkt dat de vrouw zwakbegaafd is, al kunnen deskundigen zich dat niet voorstellen. Volgens een expert kan het verlies van acht liter bloed ook leiden tot geheugenverlies. Toch is het volgens een psychiater voorstelbaar dat de vrouw zichzelf niet was tijdens de steekpartij.