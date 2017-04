Tienduizenden konijnen kwijnen weg door eenzaamheid

Je bouwt een hok in de schuur, hangt er een drinkflesje in, legt wat stro neer en klaar is je konijnenverblijf. Maar konijnen vragen om veel meer dan een mooi hok en wat stro. Ze willen een maatje.

Konijnen zijn gezelschapsdieren en doodongelukkig in zo'n eenzaam hok. Naar schatting leiden tienduizenden huiskonijnen in Nederland een triest leven. De Dierenbescherming en Dibevo (de brancheorganisatie voor de huisdierensector ) lanceren daarom vandaag een nieuw project: Happy Konijn. Het doel is om baasjes voor te lichten over hoe ze hun konijn weer blij en gezond maken.

In Nederland zijn konijnen populair: in totaal houden we zo'n 1.2 miljoen konijnen als huisdier. Niet duur, schattig en makkelijk in de onderhoud. Maar volgens kenners is het houden van een konijn helemaal niet zo idyllisch als het lijkt.

Slachtvoer

,,Het konijn wordt ondergewaardeerd. Mensen denken vaak: 'een konijn is maar een konijn', maar dat is helemaal niet zo”, vertelt Niels Dorland van de Dierenbescherming. Mensen zijn volgens Dorland geconditioneerd. ,,Vroeger waren konijnen slachtvoer. Je stopte ze in een hok, gaf ze wat groenafval en je at ze op als ze er klaar voor waren. Konijnen werden gezien als armeluisvoedsel.”

Naast gezelschap ontbreekt het de dieren ook vaak aan voldoende ruimte. ,,Konijnen moeten wel hun kont kunnen keren, zeg maar. In een ren moeten ze minstens drie huppeltjes kunnen doen. Optimaal is een grote ren waar ze kunnen sprinten en spelen”, aldus Dorland.

Voor een tientje een nieuw vriendje

Dierenliefhebber en konijnenhouder Bastiaan Bekendam (31) is het met de dierenbescherming eens. ,,Konijnen worden niet gewaardeerd. Mensen doen er weinig moeite voor. Als een konijn teveel geld kost, doen ze het soms zomaar weer weg. ‘Voor een tientje een nieuw vriendje’, hoor ik ze wel eens zeggen.” Zelf heeft hij negen konijnen. Eentje zit er binnen, een grote Franse Hangoor.



Toen Bastiaan zijn vriendin leerde kennen, had hij al twee konijnen; zij had er ook twee. Inmiddels is het bij hen thuis in Deventer een drukte van jewelste. Want van vier konijnen komen vanzelf meer konijnen. Het zijn geen allemansvrienden, weet Bastiaan. ,,Je kan niet zomaar elk dier bij elkaar zetten, daarom heb ik nu twee hokken voor ze gebouwd.”

Konijnenkenner en zelfbenoemde ‘konijnenmakelaar’ Ilse Pos (49) schreef een boek over konijnen, en hoe je ze het best gelukkig kunt maken. Volgens haar zijn er ook konijnen die wél graag alleen zijn: ,,Traumatische konijnen kun je soms beter alleen laten. Die zitten niet te wachten op een drukke soortgenoot. Maar in principe blijven het groepsdieren. Mensen moeten gewoon goed luisteren naar hun konijn. Dan weet je vanzelf wat goed voor ze is.”

Gelukkig zijn er ook veel konijnen die wel een maatje hebben, en een heerlijk konijnenleven leiden. Aan het woord vier baasjes:

Anne-Marije Kempeneers (4 konijnen)

Ik heb vroeger konijnen in hun eentje gehad, ik wist niet beter. Later kwam ik erachter dat ze helemaal niet alleen horen te zijn. Ik heb nu twee koppeltjes. Ze zijn altijd samen, liggen naast elkaar of ze zijn elkaar aan het wassen. Ze zien er duidelijk gelukkiger uit dan toen ik konijnen alleen hield.

Volledig scherm De konijnen van Anne-Marije Kempeneers. © Anne-Marije Kempeneers

Marleen Messerschmidt (2 konijnen)

Ik waardeer het enorm dat er meer aandacht komt voor goede voorlichting en zorg en welzijn van deze geweldige dieren! Wij hebben ons huis er redelijk op aangepast en ze lopen 24/7 vrij rond.

Volledig scherm De konijnen van Marleen Messerschmidt. © Marleen Messerschmidt

Rianne Smit (3 konijnen)

Dit zijn Nijntje, Miffy en Harry. Zij wonen met zijn drietjes in de tuin. De meeste mensen nemen een konijn zonder er over na te denken. Ze stoppen het beestje alleen in een hokje en denken dat ze gelukkig zijn met de aandacht van mensen. Veel mensen willen het niet laten doordringen dat hun konijn eenzaam is.

Volledig scherm Nijntje, Miffy en Harry. © Rianne Smit

Tamara Vervoorn (4 konijnen)

Ik heb zelf een konijn gered, ze was helemaal geel en vet en kwijnde eenzaam weg in een hokje. Ze had nog nooit gras of groente gezien! Ik heb haar nu een jaar en het is een heel vrolijk en gezond konijntje geworden.

Volledig scherm Een van de konijnen van Tamara met zijn beste vriend, de hond. © Tamara Vervoorn

Hoe zorg ik beter voor mijn konijn? Drie tips

Tip 1: Minimaal één vriendje

Konijnen zijn groepsdieren, Houd daarom minstens twee konijnen samen. Zet ze niet zomaar opeens bij elkaar, maar laat ze rustig kennismaken. Plaats bij voorkeur een gecastreerd mannetje en een vrouwtje samen.

Tip 2: Knuffelen en verzorgen

Veel konijnen vinden het fijn om geaaid te worden, maar blijven wel graag met vier poten op de grond staan. Konijnen moeten geregeld geborsteld worden. Hoe vaak, hangt af van de lengte van de vacht. Sommige konijnen moeten zelfs naar de kapper!