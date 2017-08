Tientallen toeschouwers zien luchtballon op weg landen in Brabant

Een luchtballon landde maandagavond in Schijndel midden op de weg. De ballon probeerde in een weiland verderop te landen, maar op het laatste moment waaide het ding richting de weg. Ballonvaarder Frans van Hooft lukte het om de ballon zonder kleerscheuren op de weg neer te zetten. Hoewel tientallen mensen kwamen kijken naar het bijzondere schouwspel, is hij er zelf vrij nuchter onder. ,,Het was een gewone landing, alleen op een wat ongewone plaats.''