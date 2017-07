Tijn verlegde een steen

Tijn werd afgelopen winter een landelijke bekendheid. Het begon op 21 december met twee studentes die hun nagels door hem laten lakken: twee euro in de pot. Honderd euro, dat hopen Gerrit Kolsteren en zijn zoon binnen te halen als ze vanuit Hapert naar Breda komen om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, het goede doel van Serious Request. ,,De aanleiding is een beetje triest'', vertelt Gerrit de dj's als hij in het Glazen Huis voor de microfoon staat, ,,Tijn is 6 jaar en in mei hebben we te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft hersenstamkanker." Zijn ouders weten dat hij nog hooguit een jaar te leven heeft. ,,Maar er zijn kinderen zijn in de derde wereld die niet eens zes worden. Hij heeft het in ieder geval mógen worden.''