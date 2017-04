'Tolereren? Nee. Accepteren!'

Ronnie en Jasper (foto) zijn dankbaar. Vele Nederlanders lieten zich hand in hand fotograferen, om het mishandelde homostel een hart onder de riem te steken en te ageren tegen homohaat. ' We halen zó veel steun uit alle reacties '. Özcan Akyol reageert. En een overzicht van de 'hand in hand-campagne'.

Volledig scherm Özcan Akyol. © Marco Okhuizen ,,Moeten we dit tolereren? Nee, natuurlijk niet. Tolerantie is een modewoord dat bedacht is door mensen die de afwijking van anderen met tegenzin gedogen. Er schuilt een superioriteitsdenken in het idee dat we een oogje moeten toeknijpen als twee geliefden van dezelfde sekse in het openbaar met elkaar zoenen. In Nederland mag iedereen zich op basis van gelijkwaardigheid manifesteren. Verliefdheid laat zich niet leiden door de terreur van de onaangepasten. Het gaat dus niet om tolerantie, het draait allemaal om acceptatie. Wat we op deze foto zien, behoort tot de kernwaarden van onze liberale staat: vrijheid en gelijkheid. Aan deze verworvenheden valt niet te tornen." - Özcan Akyol

Hand in hand

Gisteren riep Barbara Barend op om te laten zien dat het normaal is als twee mannen of twee vrouwen hand in hand lopen. Mensen gaven massaal gehoor aan haar oproep. We gingen in het hele land de straat op om hun verhalen te horen. Een selectie uit al die foto's en verhalen vind je hieronder.

Volledig scherm Prince Mboup (19) en Martijn Bloemen (18) beiden uit Breda. © RV

Prince: ,,Zolang ik er geen last van heb, is het niet mijn probleem. Belachelijk dat mensen iemand hierom in elkaar slaan. Als je er niet tegen kan, blijf dan lekker thuis." Martijn sluit zich daar volledig bij aan.



Ze lopen in het centrum van Dordrecht en hebben er geen moeite mee om elkaars hand vast te pakken. ,,Ik ben niet pro of anti homo", zegt Prince.

Volledig scherm Jip Klompenhouwer (25) en Carlos Karels (53) uit Amersfoort. © RV

Carlos: ,,Zo'n daad is een ontheiliging van de menselijkheid. Het gaat dieper dan alle platitudes, het is als het slaan van een baby."



Jip: ,,Ik vind het een brute aanval op wat weerloos is: liefde. Liefde is niet offensief of defensief, het is onschuldig en mooi. Liefde is."

Volledig scherm Thierry Baudet en Theo Hiddema © ANP

De Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) Thierry Baudet en Theo Hiddema brengen een bezoek aan Volendam, en maken meteen een statement.

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk‏ met goede vriend Ab Troost. © Pierre van Hooijdonk‏

In de voetbalwereld is homoseksulaliteit nog vaak een heikel onderwerp. Voetballer Pierre van Hooijdonk maakt een statement vóór acceptatie, en gaat hand in hand op de foto met een van zijn vrienden, Ab Troost.

Volledig scherm Hillebrand Wind en René Driessen, beiden uit Eindhoven. © rv

Hillebrand: ,,Hand in hand? Je moet er niet eens over na hoeven denken of het kan. Jammer genoeg moet er dan tot dit soort acties door de media worden overgegaan."



René: ,,Vaak is het helaas de islam die hiervoor misbruikt wordt. Er is veel tweespalt in de samenleving. Dat is zó jammer."

Volledig scherm Max uit Amsterdam en Jesse uit Rotterdam © RV

Max: ,,Man, vrouw, homo, hetero: het is 2017, kom op, dat maakt toch allemaal niks meer uit.''



Jesse: ,,Geef elkaar een hand, wees vrolijk, de zon schijnt! Iedereen gelijk.''

Volledig scherm Domien en Michiel. © RV

Domien: ,,Hand in hand. Omdat het kán. Omdat het belachelijk is dat mannen/vrouwen aan worden gevallen omdat ze op straat laten zien gek op elkaar te zijn. Hand in hand met iemand van je eigen geslacht."

Volledig scherm Jasper van Ooyen uit Tiel en Bram Somers uit Eindhoven. © rv

Bram: ,,Ik ben er zelf een. Het zou niet moeten kunnen dat je zomaar in elkaar wordt geslagen. Dat wil toch niemand?"

Volledig scherm © AMC

Ook in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam gingen de handen in een.

Volledig scherm Kai Sibbers (55) Frank Jansen (44 jaar) uit Soest. © RV

Kai en Frank: ,,Wij komen uit Soest en zijn vandaag een dagje in Zwolle. Waar je ook bent, doe gewoon normaal! Accepteer iedereen zoals hij of zij is! "

Volledig scherm Pim Labee uit Roosendaal en Julien Govaarts uit Tilburg © RV

Pim: ,,Het moet toch gewoon kunnen dat mannen hand in hand lopen? Vrouwen ook trouwens. En transgenders ook!"

Volledig scherm Marco Strijks met zijn vriend Iwan Boedhoe uit Enschede © Carlo ter Ellen DTCT

Marco: ,,Het ergste is dat ik van het bericht van deze mishandeling niet eens schrok. Dáár schrok ik nog het meeste van. Dat je er blijkbaar al aan gewend raakt. Met enige regelmaat hoor je zulk nieuws. Wij maken van onze geaardheid geen geheim. Hand in hand lopen moet gewoon kunnen."



,,Wij lopen eigenlijk zelden hand in hand, omdat het niet zo bij ons past. Heel af en toe pakken wel elkaars hand vast hoor. Dan letten we overigens wel op de situatie. In Enschede voelen we ons overigens veilig. Agressie tegen homoseksuelen is niet des Enschede. Maar zo kennen we Arnhem eigenlijk ook niet.”

Volledig scherm Alexander Pechtold en Wouter Koolmees © ANP

D66-onderhandelaars Alexander Pechtold en Wouter Koolmees arriveerden hand in hand op het Binnenhof voor aanvang van een overleg over de vorming van een kabinet.

Volledig scherm Charlotte de Weerdt (26) en Jeske Lange (32) uit Zwolle © RV

Charlotte: ,,Het is misschien wat cliché, maar wel waar: Love wins!"

Volledig scherm Charl Goossens en Robert Breedveld uit Roosendaal. © RV

Charl is raadslid in Roosendaal voor de Roosendaalse Lijst. ,,Toevallig had ik vandaag collega-raadslid Robert Breedveld (CDA, red.) op bezoek. We zijn meteen samen op de foto gegaan. Wij doen mee. Stop het geweld tegen homo's!"

Volledig scherm Sjuul Bosmans uit Eindhoven en Martijn Lohuis uit Tilburg. © rv

Sjuul en Martijn: ,,Een terechte actie. Het is te bizar voor woorden dat mensen zomaar in elkaar worden geslagen."

Volledig scherm Leroy uit Rotterdam en George uit Arnhem. © RV

Leroy: ,,Mensen die vinden dat homo's anno nu niet hand in hand kunnen lopen, zijn bekrompen.''



George: ,,Vreselijk wat er is gebeurd. Het geweld tegen homo's moet stoppen.''

Volledig scherm Mike Verdonk en Rob Bekers uit Eindhoven. © rv

Rob: ,,Die mishandeling slaat echt nergens op. Iedereen moet vrij zijn in doen en laten -vooral in deze tijd- en iedereen moet met zijn handen van anderen afblijven."



Mike: ,,Hier kan ik heel boos over worden. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen op straat."