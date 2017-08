Toxicoloog over fipronilzaak: Eiercrisis is een puinhoop

De Nederlandse interpretatie is volgens Van den Berg overdreven streng. ,,Niemand eet 80 jaar lang dagelijks deze eieren. De ADI is gebaseerd op de resten van fipronil die je binnenkrijgt als je rijst, groente en fruit eet - de insecticide wordt ook als gewasbeschermer gebruikt. Maar in eieren zit zo weinig fipronil dat je er gerust maandenlang een paar per week kunt eten zonder risico’s voor je gezondheid. Ter vergelijking: in een antivlooienmiddel voor huisdieren zit meer fipronil dan in 5.000 eieren. Daar wordt een hond ook niet ziek van.’’



Hoogleraar voedingsleer Martijn Katan vergeleek de dosis gif die je binnenkrijgt via eieren eerder al met die in een druppel rode wijn. Giftige stoffen die we elke dag binnenkrijgen via alcohol en uitlaatgassen leveren volgens de professor meer risico’s op. Er zijn gevallen bekend van mensen die zelfmoord probeerden te plegen met fipronil door een heel flesje leeg te drinken – miljoenen keren de dosis die in eieren zit. Zij werden ziek, maar wandelden na een paar dagen het ziekenhuis weer uit.



Van den Berg vindt het daarom onbegrijpelijk dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit miljoenen eieren uit de schappen heeft laten halen. ,,De economische schade is enorm. Kijk alleen al naar alle Nederlandse eieren die in Duitsland uit de supermarkten zijn gehaald. Terwijl vergelijkbare eieren in België en Duitsland wel mogen worden verkocht.’’