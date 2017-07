Turkse asielzoekers in Nederland blijven in onzekerheid

Neefje van Najib Amhali bijna verdronken

16:56 Het neefje van cabaretier Najib Amhali (46) verdronk bijna in een zwembad tijdens een feestje in zijn achtertuin. Een oplettende gast zag het gebeuren en wist het jongetje razendsnel uit het water te vissen. Maar het had zomaar mis kunnen lopen… ,,Dit is een waarschuwing voor ouders met kinderen die gaan zwemmen of niet kunnen zwemmen. Al staan er honderd mensen bij'', schrijft de cabaretier.