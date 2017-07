Uniek: nestje steppekiekendieven uitgevlogen in Groningen

Een nest steppekiekendieven is succesvol uitgevlogen in Groningen. Nooit eerder broedde de ernstig bedreigde roofvogel in West-Europa. In het geheim beschermden vogelkenners het nest al twee maanden.

Ze moesten die hele tijd hun lippen stijf op elkaar houden, het kleine groepje mensen dat afwist van het nest steppekiekendieven in een akker in Groningen. Vandaag kwam het hoge woord er eindelijk uit. ,,Vier dochters van een zuiver steppekiekendievenpaar zijn veilig uitgevlogen'', laat kiekendievenkenner Ben Koks met gepaste trots weten.

De steppekiekendief broedt meestal op de steppen van Rusland en Kazachstan. Overwinteren doet de slanke roofvogel in Afrika. De verbazing was dan ook groot bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief toen vrijwilliger Willem-Pier Vellinga eind mei tijdens het monitoren in Groningen een mannetje kiekendief zag vliegen die zich gedroeg alsof hij een nest had. Samen met Ben Koks vond Vellinga een dag later vijf eieren in de gerstakker. ,,Het gebeurt natuurlijk vaker dat een nieuwe vogelsoort zich vestigt in ons land. Vorig jaar waren dat nog de kuifaalscholver en de visarend. Maar dat zijn soorten waarvan we weten dat ze het goed doen in Europa'', aldus Koks. ,,Dat is bij de steppekiekendief absoluut niet het geval.''

Het was van groot belang dat de unieke vondst niet aan de grote klok werd gehangen. ,,Op zo'n ontdekking komen met gemak honderden liefhebbers af. Die zouden de akkers platlopen en de vogels verstoren'', aldus Koks. Met een klein team van specialisten en natuurfotografen waakte hij twee maanden over het nest. De vogelkenners plaatsten een hek om de jongen te beschermen tegen vossen en waren aanwezig toen de boer zijn gerst ging oogsten. ,,Maar wat het mooiste is van deze unieke gebeurtenis, is de enorme hoeveelheid informatie die we hebben verzameld'', licht Koks toe. Tot nu toe was er weinig bekend over de bedreigde vogelsoort waarvan er nog slechts 10.000 bestaan. ,,De steppekiekendief was nog een onbeschreven blad. We hebben veel kunnen leren over het dieet en het gedrag van de dieren.''