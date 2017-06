Vader meisje van Nulde wil misdaadboek uit de handel

De vader van Rowena Rikkers, ook bekend als het meisje van Nulde, eist dat een boek direct uit de handel wordt gehaald waarin over de dood van zijn dochter wordt geschreven. In het vorige week verschenen boek Echte Misdaad van Simon Vuyk vertelt de advocaat van de stiefvader van Rowena over de dood van het meisje. Rowena Rikkers stierf in 2001 op vierjarige leeftijd nadat ze stelselmatig was mishandeld.

Stiefvader Mike J. is veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor de gewelddadige dood van Rowena. Hij mishandelde het meisje in zijn huis in Dordrecht. Er is sprake van dat hij volgend jaar buiten de poort van de tbs-kliniek mag gaan wonen. De eveneens Dordtse vader Martin Huisman en zusje Rochelle vechten al sinds begin dit jaar tegen het onbegeleid verlof van deze man.

Uit de handel

Vader Huisman is 'woest' over het hoofdstuk waarin de advocaat van J., vanuit perspectief van de stiefvader, over zijn dochter praat. ,,De nabestaanden vinden dat de stellige uitlatingen uit het boek onjuist zijn en niet gebaseerd op de feiten. Ze eisen van de uitgever daarom een rectificatie en dat het boek uit de handel wordt gehaald", aldus hun advocaat Sébas Diekstra.

In het hoofdstuk 'De zaak Nulde en de mens achter het monster' staat onder meer dat Rowena geen makkelijk meisje is en af en toe een ,,corrigerende tik" krijgt van J., die zichzelf als redder ziet van moeder Wanda. ,,In een vlaag van verstandsverbijstering" zouden ze hebben besloten niet de hulpdiensten te bellen nadat ze het meisje levenloos hadden aangetroffen.

Vuyk laat in een reactie weten nog niets te hebben vernomen van de advocaat van Huisman. Hij ziet ook geen reden om te rectificeren of het boek uit de handel te halen. ,,De kern van het boek is om misdaad vanuit verschillende perspectieven te belichten: slachtoffer, nabestaande, recherche en - bij dit hoofdstuk - advocaat."

TBS

Eerder deze maand lieten de nabestaanden via advocaat Diekstra weten gehoord te willen worden door de rechtbank Gelderland. Zij willen hun mening geven over de mogelijke tbs-beëindiging van Mike J.

Huisman zei begin van het jaar te hopen dat J. wat hem betreft nooit meer vrijkomt. Hij is niet tegen verloven voor tbs'ers ,,Als een dader actief meewerkt aan een therapie en zelf vindt dat hij moet veranderen is er hoop. Maar Mike J. houdt zijn lippen stijf op elkaar".