Vader omgekomen Sharleyne (8) wil jeugdzorg onder ede horen

De vader van het in 2015 overleden meisje Sharleyne uit Hoogeveen wil in een voorlopig getuigenverhoor alle betrokken zorgmedewerkers onder ede horen. ,,In deze zaak is zoveel mis gegaan. Dit kan niet zonder gevolgen blijven.''

Twee jaar en ettelijke processen later start Victor Remouchamps nog maar een procedure. Dat zijn dochter in juni 2015 van tien etages hoog haar dood tegemoet viel, kan hij niet verwerken. Nog altijd is niet opgehelderd waarom de toen achtjarige Sharleyne midden in de nacht van de balustrade van de flat in Hoogeveen viel, sprong of werd gegooid. Het Gerechtshof in Leeuwarden besliste in maart dat er voldoende aanwijzingen zijn om de moeder te vervolgen voor moord op haar eigen dochter.

Quote Sharleyne had op dat moment nooit in die flat mogen zijn. Jeugdzorg had haar al lang uit huis moeten laten plaatsen Sébas Diekstra, advocaat In deze zaak is er één ding dat als een paal boven water staat, zegt Remouchamps advocaat Sébas Diekstra. ,,Sharleyne had op dat moment nooit in die flat mogen zijn. Jeugdzorg had haar al lang uit huis moeten laten plaatsen.''

Nadat haar ouders in 2011 uit elkaar zijn gegaan, groeit Sharleyne op in de Hoogeveense flat De Arend, bij haar alcoholverslaafde moeder. Sinds 2012 ontvangen instanties als Centrum Jeugd en Gezin verschillende meldingen dat het niet goed gaat met Sharleyne. Als haar moeder een nieuwe relatie krijgt, wordt meermaals melding gedaan van huiselijk geweld. Het meisje gaat zo onder de spanningen gebukt, dat ze onzindelijk wordt.

Drugsdealer

Sharleyne verblijft regelmatig in de woning van een drugsdealer en een alcoholist, waar de honden hun behoefte doen op de vloer. ,,Als je dit dossier leest, springen de tranen je in de ogen'', zegt advocaat Diekstra. ,,Het is onverklaarbaar waarom de instanties niet hebben ingegrepen.''

Drie inspecties concluderen in 2016 dat er grote fouten zijn gemaakt in de zaak rond Sharleyne. Toch vindt verantwoordelijk burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen niet dat ‘zijn’ zorgmedewerkers hebben gefaald. ,,Dat wat we deden, was op zich goed en met de beste intenties, maar het was niet genoeg.'' Een schadeclaim wijst de gemeente van de hand.

Quote Dit falen kan niet zonder gevolgen blijven Sébas Diekstra, advocaat