Van der Staaij: In Nederland vermoordt de dokter je

SGP-leider Kees van der Staaij heeft in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal aandacht gevraagd voor het euthanasiebeleid in Nederland. In een opinieartikel met de titel In Nederland vermoordt de dokter je schrijft hij dat de grenzen van het euthanasiebeleid steeds verder zijn opgerekt.

De christelijke partij wil buitenlandse steun tegen het in de ogen van de SGP veel te liberale Nederlandse beleid. Van der Staaij brengt in het artikel ook de voltooidlevenplannen onder de aandacht. Die moeten stervenshulp mogelijk maken aan ouderen die vinden dat hun leven is voltooid.

In de The Wall Street Journal schrijft Van der Staaij dat het de meest fundamentele taak van de overheid is om burgers te beschermen en dat Nederland zich tegenover andere landen vaak uitspreek over mensenrechten. ,,Nu het fundamentele recht op leven wordt bedreigd in Nederland, is het tijd voor anderen om zich uit te spreken over de Nederlandse euthanasie-cultuur'', aldus Van der Staaij.

De SGP kondigde in april aan in het buitenland steun te willen zoeken tegen het Nederlandse beleid. De partij hoopt onder meer op bijval van andere regeringen.

Alarmsignaal

Van der Staaij zegt dat hij met het artikel wil laten zien dat 'stevige grenzen' in euthanasiebeleid in werkelijkheid niet bestaan. ,,Nederland is daarvoor het bewijs. Wat tien tot vijftien jaar geleden écht ondenkbaar werd geacht door voor- en tegenstanders, is nu gewoon praktijk. Vaak weet men in andere landen niet hoe ver de euthanasiepraktijk in Nederland gevorderd is. Wat ons betreft is het dus een alarmsignaal.''