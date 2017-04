Van Rijn ziet weinig brood in drugstests op festivals

Sinds 1999 gebeurt dit niet meer. Vanaf die tijd is drugscontrole bij de ingang van de evenementen ingevoerd en werd testen op de dansvloer strijdig met die maatregel. Tegenwoordig kunnen mensen (anoniem) hun drugs laten testen bij de verschillende testlocaties in het land.



Half februari nam een Kamermeerderheid echter een motie van GroenLinks aan om ook op de dansvloer weer de werking en dosering van drugs plus de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te meten. Toch is Van Rijn nog steeds geen warm voorstander, blijkt vanmiddag uit een brief.



Zo is het bezit van harddrugs – ook tijdens festivals - verboden. Van Rijn: ,,Wanneer er achter de entree alsnog een testmogelijkheid zou zijn, dan overtreden degenen die testen en degenen die hun drugs aanbieden om te testen feitelijk het verbod op drugsbezit en zou handhavend opgetreden moeten worden.”