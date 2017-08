Van Vollenhoven: NVWA faalt in toezicht op ons voedsel

Belangenclub Foodwatch is verbijsterd. ,,Iets mag pas in de winkel liggen als het aangetoond veilig is. Dat is bij deze eieren andersom. De NVWA is bang voor schadeclaims van boeren als ze rigoureus optreedt terwijl alles achteraf mee blijkt te vallen. Zo ging het ook bij de Q-koorts.''



Ook Tweede Kamerleden zijn niet te spreken over de gang van zaken en willen gelijk na de zomer over het eierschandaal debatteren. PVV’er Dion Graus: ,,Niet alleen de volksgezondheid en diergezondheid lopen gevaar, maar we lopen ook gigantische imagoschade op. Nederland begint in de ogen van het buitenland een ‘tokkieland’ te worden als het gaat om voedselveiligheid.''



In ieder geval PVV, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat verdachte producten veel sneller worden teruggeroepen uit de schappen. Bijna alle partijen constateren dat de NVWA kampt met grote capaciteitsproblemen. De handhaving schiet tekort, er zijn te weinig testlaboratoria en daardoor ontstaat er een onacceptabele achterstand qua controles.